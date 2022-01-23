اعادة الروح للصناعات والحرف السومرية في البصرة

المستقلة/- كشف مدير اثار وتراث البصرة قحطان العبيد عن تعاون فني بين متحف البصرة الحضاري والفنان رشاد سليم بهدف الاسهام في اعادة احياء روح الصناعات القصبية والحرف القديمة وتدريب الشباب البصري المهتم بهذه الحرفة بطرق علمية واكاديمية لنقل هذه الحرف المتوارثة من السومريين الى الاجيال القادمة لحمايتها والحفاظ على رمزيتها. وقال العبيد ان الاعمال تضمنت بناء مضيف من القصب (البيت السومري مع رمز اينانا الالهة عشتار) في محيط المتحف وصناعة القوارب القصبية ( الشاشة ) وكذلك القوارب النهرية التقليدية كاول تجربة لاعادة احياء التراث الملاحي الذي تضمن صناعه البلم العشاري والچليكة   والزعيمة والطرادة والعسبية والگفة.

واشار الى ان المفتشية بدات العمل على تنظيم نادي رياضي تطوعي للتجذيف في هذه القوارب في مختلف انهار البصرة لتطوير واقع السياحة التراثية وديمومتها.

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