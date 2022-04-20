اطلالة ساحرة وجذابة للنجمة ورود في حفل عيد الفصح بمدينة لوس أنجلوس

المستقلة/- أحيت النجمة المتألقة “ورود” حفلاً فنياً مميزاً بمناسبة عيد الفصح وذلك بحضور كبير من الجالية العربية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتألقت “ورود” باطلالة ساحرة مرتدية فستان جميل جداً لفت انتباه الحاضرين زجميع متابعي الحفل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وأشعلت الفنانة المحبوبة الأجواء وقدمت باقة أكثر من رائعة من الأغاني الطربية وأغاني الدبكات , والتي تفاعل معها الجمهور بالرقص والتصفيق.

وبهذا الحفل المميز , تضيف النجمة ” ورود ” بصمة جديدة الى سجلها المميز المليء بالنجاحات والتألق.

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