اطلالة جذابة وقوام ممشوق.. هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

المستقلة/- شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها بصور جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة جذابة حيث استعرضت قوامها الممشوق بارتدائها فستان برتقالي اللون، بقصة الكب، وتركت شعرها منسدلا على الكتفين.

وفي سياق متصل، تستعد هيفاء وهبي، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 29 تموز/يوليو الجاري، في مدينة العلمين الجديدة، ضمن حفلات موسم الصيف 2022.

وتعد أغنية “تيجي” هي آخر أغاني هيفاء وهبي، وحققت نجاحًا كبيرًا عبر مختلف منصات الاستماع في الوطن العربي ويوتيوب، وتخطت مشاهداتها على يوتيوب حاجز 12 مليون مشاهدة في أسبوعين فقط.