اطلاق 3.3 مليون سابحة في هور الحويزة لتنمية الثروة السمكية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اطلقت دائرة الثروة الحيوانية في ميسان ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ألف سابحة في هور الحويزة ضمن حدود ناحية المشرح جنوبي شرق مدينة العمارة بهدف دعم الاهوار وسكنتها وانعاش مهنة صيد الأسماك هناك.

وقالت الدائرة في بيان “ان الاسماك المطلقة من انتاج مفقس اسماك المشرح واطلقت الاسماك البالغة 3300000 سمكة سابحة في هور الحويزه وهور المروكة وهي ضمن خطط وزارة الزراعة الراعية لتنمية الثروة السمكية.

وكانت مديرية زراعة ميسان بالتعاون مع دائرة الثروة الحيوانية قد اطلقت في وقت سابق وجبة جديدة من سابحات أسماك “الكارب” العادي بعدد 8 ملايين و 800 ألف سابحة من إنتاج دائرة الثروة الحيوانية مفقس أسماك الميمونة في محافظة ميسان.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

بدء تسويق محصولي الحنطة والشعير في ميسان

اخبار العراق

اطلاق 3.3 مليون سابحة في هور الحويزة لتنمية الثروة السمكية

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تدين بشدة الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك

اخر الاخبار

بوابة الجحيم في صحراء قره قوم التركمانستانية -غير ضار حسب الخبراء الغربيون

اخر الاخبار

فرانكفورت يخرج برشلونة من الدوري الاوروبي

اخر الاخبار

فيلم Sing 2 يحقق إيرادات وصلت إلى 401 مليون دولار حول العالم

اخر الاخبار

صحيفة : روسيا أقامت “كونا” بديلا لا مكان فيه للدولار

اخر الاخبار

صحيفة : روسيا أقامت “كونا” بديلا لا مكان فيه للدولار

اخر الاخبار

مسؤول الروسي: روسيا ستبدأ إنتاج طائرات “سوبرجيت-100” في العام 2023

اخر الاخبار

ترامب يدفع 500 ألف دولار لمجموعة تدير إعلانات هجومية ضد الحاكم جورجيا

اخر الاخبار

مسؤول في كوريا الجنوبية : تطبيع العلاقات بين الكوريتين “صعب”

اخر الاخبار

تيك توك : سمح للمستخدمين بـ تحديد التعليقات التي يعتقدون أنها غير ذات صلة أو غير مناسبة

اخر الاخبار

تفاصيل استشهاد شقيق الأسير أيهم كممجي

اخر الاخبار

نصيحة للرجال في الصيف بشأن الاستحمام

اخر الاخبار

وفاة لاعب ريال مدريد السابق

اخبار السعودية

نحو مليوني معتمر منذ بداية رمضان

اخر الاخبار

بيع (كووورة) مقابل 25 مليون دولار