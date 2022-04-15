اطلاق 3.3 مليون سابحة في هور الحويزة لتنمية الثروة السمكية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اطلقت دائرة الثروة الحيوانية في ميسان ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ألف سابحة في هور الحويزة ضمن حدود ناحية المشرح جنوبي شرق مدينة العمارة بهدف دعم الاهوار وسكنتها وانعاش مهنة صيد الأسماك هناك.

وقالت الدائرة في بيان “ان الاسماك المطلقة من انتاج مفقس اسماك المشرح واطلقت الاسماك البالغة 3300000 سمكة سابحة في هور الحويزه وهور المروكة وهي ضمن خطط وزارة الزراعة الراعية لتنمية الثروة السمكية.

وكانت مديرية زراعة ميسان بالتعاون مع دائرة الثروة الحيوانية قد اطلقت في وقت سابق وجبة جديدة من سابحات أسماك “الكارب” العادي بعدد 8 ملايين و 800 ألف سابحة من إنتاج دائرة الثروة الحيوانية مفقس أسماك الميمونة في محافظة ميسان.