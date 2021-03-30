اطلاق ١١ مليون  سابحة من اسماك الكارب بميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اطلقت مديرية زراعة ميسان اكثر من ستة ملايين سابحة في اهوار وانهار ميسان

وقالت المديرية في بيان اليوم الثلاثاء انها اطلقت الوجبة الثانية البالغ عددها 6,200,000 سابحة من اسماك الكارب الشائع في اهور ناحية السلام منطقة الجفر، مؤكدة بعد هذا الاطلاق اصبح عدد ماتم اطلاقة ١١ مليون سابحة

وأوضحت ان ذلك جاء لغرض زيادة المخزون السمكي في اهوار وانهار محافظة ميسان.

ولفتت الى أن الاطلاقات كانت بمشاركة قسم تنمية الثروة السمكية وقسم تنمية وانعاش الاهوار وشعبة المتابعة وممثل الشعبة الزراعية وكادر مفقس اسماك الميمونة وممثل وزارة الزراعة.