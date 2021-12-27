اطلاق نتائج المسح المتكامل الثاني للأوضاع الإجتماعية والصحية للمرأة في العراق

المستقلة/-  أطلقت وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم نتائج المسح المتكامل الثاني للأوضاع الإجتماعية والصحية للمرأة في العراق، والذي تم إجراؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان وهيئة احصاء إقليم كوردستان وبتمويل من السويد.

ويتناول المسح قضايا المرأة في جميع الأعمار ويغطي مختلف القطاعات مثل تمكين المرأة والصحة العامة والصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة والأبعاد الاجتماعية والصحية الأخرى ذات الصلة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة. ويقدم بيانات متكاملة تحدد التقدم المحرز والفجوات في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمرأة في العراق مقارنة بنتائج المسح المتكامل الأول للأوضاع الإجتماعية والصحية للمرأة في العراق.

وفي حديثه أثناء الحفل، أكّد نائب وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر جوهان، أهمية البيانات والإحصاءات في البرمجة وتطوير السياسات، مكرراً عزم الوزارة على إجراء تعداد السكان والمساكن قبل نهاية عام 2022: “إن السياسات القائمة على الأدلة هي السبيل الوحيد لنا لتحقيق التزاماتنا تجاه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في نيروبي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وعلقت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، الدكتورة ريتا كولومبيا، على المسح قائلة: “سيواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان تقديم المساعدة الفنية في جمع وتحليل واستخدام البيانات السكانية الموثوقة لضمان بقاء حقوق الفتيات والنساء واحتياجاتهن من أولويات الحكومة في عراق. وستمكِّن النتائج من تطوير سياسات تركز على الناس وتمكين المرأة من الحصول على فرص متكافئة وممارسة حقوقها الإنجابية “.

 

يمكن الاطلاع على أبرز نتائج المسح اضغط هنا .. العرض التقديمي.

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