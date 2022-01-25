اطلاق منتدى العراق للتنمية المستدامة

المستقلة/- أطلقت وزارة التخطيط منتدى العراق للتنمية المستدامة بالشراكة الوثيقة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة).

ويهدف مشروع “منتدى العراق للتنمية المستدامة” إلى دعم التنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة (SDGs) من قبل حكومة العراق تحت قيادة وزارة التخطيط. يوفر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فرصة لتمكين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الوطنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والجامعات والنقابات العمالية، ولتعزيز الحوار وتقوية الشراكات مع مختلف الجهات الفاعلة.

وتسعى وزارة التخطيط إلى إدارة المنتدى من خلال قيادتها للجنة الوطنية للتنمية المستدامة بالإشارة إلى التزام العراق بالخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

وبهذه المناسبة قال الدكتور ماهر حماد جوهان / وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية: “في بناء هذا المنتدى بأجنحته الافتراضية والحقيقية، ربما تكون هذه الخطوة قد جاءت متأخرة، في ظل الظروف والتحديات الخطيرة التي يواجهها البلاد على مدار السنوات الماضية، لكننا هنا أخيرًا.”

وأكد أن هذه المنصة ستكون مهمة في زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وبالتالي المساهمة في بناء مجتمع إيجابي، بما يتماشى مع التوجهات الحقيقية لتحقيق تلك الأهداف، والتي تهدف إلى تحقيق حياة أفضل للجيل الحالي، وللأجيال اللاحقة.

كما ثمن جوهان الجهود المبذولة لإنشاء هذه المنصة الهام، لا سيما جهود الفريق المشترك من الوزارة وموئل الأمم المتحدة ، داعياً الجميع للمساهمة في فعالية منتدى العراق للتنمية المستدامة.

من جانبها قالت إيرينا فوياكوفا- سولورانو، نائبة الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية للعراق، في كلمتها: “لقد أطلق العراق، على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، هذه المبادرة الهامة ممثلة بـ }منتدى العراق للتنمية المستدامة{. تم تنفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وهي الخطوة الأولى للعمل على أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن هذه المنصة لا تخص وزارة التخطيط فقط، بل تخص جميع الوزارات والحكومات المحلية والمجتمع تعمل معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق.

وتلعب الوزارة دورًا حاسمًا في ضمان نجاح هذه المنصة من خلال توفير البيانات وتشكيل فرق فنية متخصصة واتصالات إعلامية بالتنسيق مع الجهات الداعمة والعمل بشكل وثيق مع موئل الأمم المتحدة الذي عمل على إنشاء المنصة وكذلك تقديم الدعم اللوجستي، تقديم ورش التدريب الفني وتجهيز المعدات.

وتحدث وائل الأشهب، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق، عن دور المنتدى في دعم وزارة التخطيط لتقييم النتائج، وإعادة ضبط السياسات والاستثمارات، وإعداد التقرير الوطني الطوعي عن تقدم العراق نحو أهداف التنمية المستدامة.

كما أعرب عن تقديره العميق لكل الدعم الذي قدمته الحكومة العراقية لموئل الأمم المتحدة، وكذلك جميع الشركاء الذين عملوا على جعل هذا المنتدى حقيقة واقعة.

ويشكل هذا المشروع الممول من قبل الصندوق الاستئماني العراقي(ITF) ، إحدى ثمار عمل الوزارة الدؤوب بالشراكة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

للوصول إلى منتدى العراق للتنمية المستدامة، الذي انطلق في 24 كانون الثاني/يناير 2022 اضغط هنا