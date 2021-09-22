اطلاق معمل الحديد والصلب في البصرة

المستقلة/- نريمان المالكي /..  اطلق اليوم معمل الحديد و الصلب للعمل والاغراض الصناعية بعد استكمال المتطلبات الرقابية المعتمدة.

وتم مقارنة المسوحات الاشعاعية و التحاليل المختبرية مع المحددات المذكورة في منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية و التي بينت عدم وجود مؤشر لتلوث اشعاعي في موقع المعمل في محافظة البصرة..

كما تم العمل بجهد وطني بإشراف لجنة مؤلفة من مستشارية رئاسة الوزراء و ممثلية وزارة البيئة و خبراء الاشعاع و الطاقة الذرية و الامن الوطني ، لإعادة المعمل للانتاج.

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