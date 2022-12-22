اطلاق مبادرة “جسور” لدعم الشباب العراقي بالمهارات الرقمية

برنامج الاغذية العالمي

المستقلة/-  اعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة،الخميس، عن قيامه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بإطلاق مبادرة جسور لتوفير المهارات الرقمية واللغة الإنكليزية لشريحة الشباب والتي من الممكن ان تدعم فرص توظيفهم وتمكنهم من بناء سبل معيشة أفضل.

وقال بيان أن “جسور” توصل الشباب العراقي بفرص العمل من خلال المهارات الرقمية. وهي امتداد لبرنامج التمكين في العمل EMPACT الحائز على العديد من الجوائز والذي صممه برنامج الأغذية العالمي ويجري تنفيذه بنجاح منذ عام 2016 في العراق وبلدان أخرى كلبنان وفلسطين وتركيا وكولومبيا وكينيا وزمبابوي.

تم تصميم البرنامج من قبل مسرع الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي والذي يقع في ميونخ للتركيز على تنمية مهارات ريادية ورقمية متقاطعة ومطلوبة للنجاح في سوق العمل الرقمي. يعمل برنامج الأغذية على الاستفادة بصورة متزايدة من الاقتصاد الرقمي لغرض بناء القدرة على الصمود في المجتمعات الحضرية ولدى عوائل النازحين والعوائل المستضعفة.

وبإمكان الشباب اللاجئين والذين يعانون من نقص الأمن الغذائي تغيير حياتهم بواسطة الاتصال بشبكة الانترنت واستخدام حاسوب وبعض المهارات التقنية فحسب. إذ يوفر برنامج التمكين في العمل للطلاب المهارات التقنية المطلوبة بشدة ويوافق ما بين مهاراتهم المكتسبة حديثاً مع الشواغر في القطاع الخاص وسوق العمل الرقمي عبر الأثير في مجالات تقنية المعلومات.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، علي رضا قريشي: “نحن مسرورون للغاية اليوم بتعاوننا المتين مع حكومة العراق بتوسعة أحد اكثر مشاريعنا نجاحاً. ستساعد مبادرة جسور شريحة الشباب العراقي من خلال توفير مهارات يمكن تسويقها وستعمل على بناء الجسور نحو حياةٍ أفضل.”

وأضاف: “إن رؤية شركائنا في الحكومة ومجتمع التنمية الدولي والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والاعلام معنا في احتفاليتنا اليوم لهو مدعاة للسرور وشهادةَ نعتز بها إن دلت على شيء فهي تدل على اهتمام كافة الأطراف وبشدة في مساعدة الشباب والشابات في العراق من أجل تحقيق احلامهم وملاحقة سبل المعيشة الكريمة.”

وفضلاً للتعاون المتين والجاري على قدمٍ وساق ما بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فسيتم تبني مبادرة جسور وتنفيذها من قبل حكومة العراق على نطاقٍ واسع في الجامعات ويتم تفصيلها للسياق العراقي، مع التركيز على تنمية قوى عاملة مستقبلية مجهزة بالمهارات الرقمية المتطورة والمطلوبة. تهدف هذه المبادرة لخلق الحلول التي تعزز الفرص وتساهم تجاه معالجة تحدي البطالة الذي يواجه الشباب.

ومن خلال هذه المبادرة، يمكن للشباب العراقي ان يكون متهيئاً للمسارات المهنية النامية والتي تساهم وبشكلٍ فعال في توفير الحلول لتحديات البطالة. حيث يعد هذا الناتج فوزاً لكافة الأطراف إذ يستفيد الشباب المعرضون لخطر الجوع من خلال إيجاد الوظائف المستقرة والحصول على الدخل المنقذ للأرواح بينما يمكن لأرباب العمل توظيف اشخاص مؤهلين يلبون حاجاتهم التقنية. ويساهم كلا النهجان باقتصادٍ منتج وتنمية مستدامة.

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