اطلاق سيارة جراند واونير 2023 في الشرق الاوسط

المستقلة/- تمت اليوم عن ولادة أيقونة أمريكية مميزة من جديد، وذلك مع الإطلاق الدولي لسيارة جراند واجونير 2023 الجديدة كلياً في الشرق الأوسط – باعتبارها امتدادًا متميزًا لعلامة جيب® التجارية ضمن فئة السيارات الفاخرة.

نشأت علامة جراند واجونير في الولايات المتحدة في عام 1963، ولطالما كانت من الرواد في قطاع سيارات الدفع الرباعي، والآن مع الكشف عن جراند واجونير 2023 الجديدة كلياً، سيتم إعادة تعريف هذه الفئة من جديد بفضل قدراتها الأسطورية وتقنياتها المتقدمة وما تقدمه من مستوى جديد من الراحة والتصميم المتطور.

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