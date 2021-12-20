اطلاق سلسلة من الأنشطة لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال في العراق

المستقلة/- بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية هذا الأسبوع سلسلة من الأنشطة التي تدعم حملة وطنية للتصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال في البلاد.

الحملة ، التي ستستهدف أكثر من 10000 طفل وأسرهم وأولياء أمورهم والمعلمين وأرباب العمل ووسائل الإعلام ، تشمل جلسات توعية في المدارس والمناطق التي ينتشر فيها عمالة الأطفال ويشيع التسرب من المدارس.

وتم تشكيل فريق مؤلف من ممثلين وخبراء من الوزارة للقيام بالأنشطة في بغداد ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد ، في محاولة لتسليط الضوء على المخاطر المتزايدة لعمل الأطفال وأهمية التعليم.

وأطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، بإشراف الوزير عادل الركابي ، هذه الحملة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، والتي يتم تنفيذها بالاشتراك مع مختلف الشركاء بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.

وقال رائد جبار باهض المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية “نحن على استعداد للتعاون مع جميع الجهات المشاركة في هذه الحملة لزيادة الوعي حول هذه القضية المهمة ، بين الأطفال والأسر وأيضًا بين أرباب العمل في القطاعات التي ينتشر فيها عمل الأطفال.

وجرت أولى الزيارات في مدارس مدينة الصدر ببغداد ، حيث وزعت البروشورات والقبعات والقمصان على الطلاب الصغار ، وعقدت مناقشات لتسليط الضوء على أهمية الاستمرار في المدرسة.

من جانبها قالت مها قطاع ، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية: “في السنوات الأخيرة ، شهد العراق زيادة في عمل الأطفال ، بما في ذلك أسوأ أشكاله ، والتي أثرت على تعليم الأطفال ، مما تسبب في ضرر على مستويات عديدة ، بما في ذلك العقلية والبدنية والاجتماعية”. “بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ، تعتبر معالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال أولوية مهمة في العراق ، كما أن توحيد الجهود مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين في هذه الحملة سيضمن نشر الوعي حول مخاطر وعواقب عمل الأطفال في قلب المجتمعات الأكثر تضررا من ارتفاع عمل الأطفال في العراق”.

وتشمل الأنشطة الأخرى ورش عمل مع وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة حول المعايير والممارسات الوطنية والعمالية المتعلقة بعمل الأطفال ، وإنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو والبرامج الإذاعية والتلفزيونية لزيادة الوعي بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وعامة الناس حول الدور الذي يمكن أن يلعبوه في معالجة عمالة الأطفال.

وقد صادق العراق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن ، 1973 (رقم 138) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال ، 1999 (رقم 182) ، والتي تعتبر محورية في مكافحة عمل الأطفال. في كانون الأول / ديسمبر 2019 ، وقعت منظمة العمل الدولية وأطلقت البرنامج القطري الجديد للعمل اللائق (DWCP) في العراق بالشراكة مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين للفترة 2019-2023. بموجب هذا البرنامج ، تعمل منظمة العمل الدولية مع المنظمات الحكومية والعمال وأصحاب العمل لدعم المبادرات الوطنية بشأن تعزيز فرص العمل والحقوق في العمل والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية ، بما في ذلك تطوير إطار فعال لمعالجة عمل الأطفال.