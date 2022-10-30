اطلاق سراح صحفي بعد اعتقاله من الاسايش في السليمانية دون تهمة

الصحفي هوشيار علي

 

المستقلة/- اطلقت الاجهزة الامنية في السليمانية سراح مراسل مؤسسة “وشه” الاعلامية، هوشيار علي، بعد اعتقاله ليلة امس السبت.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن منسقها في السليمانية، انه جرى اطلاق سراح هوشيار، عصر اليوم الاحد، بعد اعتقاله امس السبت، من قبل اسايش السليمانية ، اثناء خروجه من منزله ليل البارحة.

وكانت مؤسسة “وشه ” قد اصدرت بيانا، اعلنت فيه اختفاء المراسل منذ الساعة العاشرة ليلا، واغلاق هاتفه.

واعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن قلقها لتكرار حالات اعتقال الصحفيين، او احتجازهم لاسيما في السليمانية، منوهة الى ان هوشيار هو  ثالث صحفي تعتقله الاجهزة الامنية في المحافظة خلال الشهر الحالي، بهدف تقويض حرية العمل الصحفي، بتكميم الافواه.

وعدّت الجمعية ذلك “انتهاكا صارخا لحرية العمل الاعلامي المكفولة دستوريا”، مطالبة السلطات في الاقليم بالالتزام بالدستور، وانهاء المنهج الدكتاتوري الفج المتبع مع الصحفيين واصحاب الرأي، بهدف ثنيهم عن القيام بواجباتهم الصحفية.

كما دعت المجتمع الدولي الى انهاء حالة اللا اكتراث ازاء ما يصيب الصحفيين واصحاب الرأي في العراق، والزام السلطات باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي الزم العراق نفسه بها.

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