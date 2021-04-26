اطلاق سابحات اسماك الكارب في اهوار ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية زراعة  ذي قار ، اليوم الاثنين ، عن اطلاق سابحات اسماك الكارب العادي في اهوار المحافظة .

وقال بيان صادر عن زراعة ذي قار ان ” دائرة الثروة الحيوانية قسم مفاقس الاسماك بالتعاون مع مديرية زراعة ذي قار قسم تنمية الثروة السمكية وشعبة زراعة الجبايش ، اطلقت الوجبة الاولى من يرقات اسماك الكارب العادي في اهوار المحافظة والبالغ عددها (17.700.000) يرقة “.

ونوه الى ان ”  السابحات منتجة في مفاقس الصويرة ، والميمونة ، ويهدف اطلاقها في مياه الاهوار الى تعزيز المخزون السمكي  “.

 

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