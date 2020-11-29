اطلاق خط ساخن مساعدة للمراهقين والشباب

المستقلة.. أطلقت وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية، ووزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من السويد، خط مساعدة للمراهقين والشباب يقدم استشارات سرية مجانية باللغتين العربية والكردية.

و يمكن للشباب الحصول على معلومات موثوقة ومناسبة لأعمارهم عن الصحة العقلية والصحة الإنجابية وسن المراهقة والنمو والسلوكيات الآمنة والصحية والتغذية. كما يقدم المستشارون معلوات حول الوقاية من جائحة كوفيد-19.

كما انه عند الحاجة يمكن إحالة المتصلين إلى الخدمات السريرية الخاصة للشباب. كما يقدم مستشارو خط مساعدة للمراهقين والشباب معلومات للأزواج الشباب حول تنظيم الأسرة، وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والأمراض المنقولة جنسياً.

أما المستشارون فهم عاملين صحيين، إختارتهم الوزارتان، ويتم تدريبهم من قبل جمعية “معا لحماية الإنسان والبيئة” بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويمكن الاتصال مجانا من جميع الشبكات (اسيا وكورك وزين) على الارقام التالية من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً :

80000111 للمتحدثين باللغة العربية

80000777 للمتحديثن باللغة الكردية

وتعليقًا على المشروع، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، الدكتورة ريتا كولومبيا: “يمتنع العديد من المراهقين والشباب عن التعبير عن مشاعرهم. وفي الكثير من الأحيان عندما يكون الشباب في ضائقة عاطفية، يجدون صعوبة في التحدث إلى أشخاص يعرفونهم مثل أسرهم وحتى أقرانهم. لذا يمكن للخط الساخن أن يساعدهم من خلال تقديم المشورة لهم، وإرشادهم والتحدث عن مشاعرهم دون أي أحكام”.

وأشارت الى أن “المراهقين والشباب في العراق عايشوا أزمات كثيرة ويعاني الكثير منهم من تداعيات نفسية لهذه الأزمات”. معربة عن الأمل في أن تحدث هذه الخدمات فرقًا إيجابيًا في حياتهم، خاصة الآن في ظل جائحة كوفيد-19.