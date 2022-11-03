اطلاق النار على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

المستقلة/- اطلق شخصان النار على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في تجمع سياسي، الخميس، ما ادى الى  اصابته برصاصة في قدمه، لكنه في حالة مستقرة، وفق ما قال أحد مساعديه.

وقال رؤوف حسن احد كبار مساعدي خان في تصريح صحفي إن خان أصيب حين أطلقت النيران من الحشد قرب مدينة غوجرانوالا، وأضاف “حالته مستقرة، وهذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله” مشيراً إلى أنه تم قتل أحد المهاجمين واعتقال آخر.

وكان خان يتقدم مسيرة منذ الجمعة الماضي من مدينة لاهور نحو العاصمة اسلام اباد في إطار حملة للمطالبة بانتخابات جديدة بعدما أقصي من منصبه في الربيع.

ويلقي خان اثناء ما أسماه “مسيرة طويلة”، خطابات من حاوية مفتوحة أمام الحشود في مدن وبلدات في طريقه الى العاصمة.

وقد فاز خان في انتخابات تشريعية فرعية جديدة في نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لنتائج رسمية نشرت الإثنين.

ومنذ الإطاحة به في نيسان/أبريل بناء على اقتراح بحجب الثقة، طالب بطل الكريكيت السابق بإجراء الانتخابات على الفور. غير أنّ الحكومة تفضّل الانتظار حتى الموعد النهائي في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لإعطاء نفسها الوقت لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

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