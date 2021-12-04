اطلاق المنحة العقارية الثانية  لذوي شهداء الحشد الشعبي في كربلاء

 

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت مديرية شهداء محافظة كربلاء عن توزيع المنح المالية العقارية لذوي شهداء الحشد الشعبي في المحافظة كوجبة ثانية .

وذكر مدير شهداء كربلاء سجاد حسين معن الحسناوي لــــ ( المستقلة ) اليوم السبت ، عقب  توزيع المنح المالية بحضور رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي  ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي وبالتنسيق مع العتبة الحسينية والحشد الشعبي  ، إن ” المديرية وزعت الوجبة الثانية من المنحة العقارية على ذوي شهداء الحشد الشعبي الذين استلموا قطع أراضي ” .

وقال إن ” هذه الوجبة شملت (١٤٧) مستفيدا، بواقع ( 15 ) مليون دينار لكل عائلة ، من اصل المنحة الاجمالي البالغة ( 30 ) مليون دينار “.

وأضاف إن ” المديرية مستمرة بترويج معاملات المنحة العقارية، وقد روجنا لحد الآن ( 100 )  معاملة جديدة ، وسيتم رفعها الى مقر المؤسسة لاستحصال الموافقات لتخصيص المبالغ وصرفها على مستحقيها.

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