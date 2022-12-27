اطلاق المشروع الوطني لإلغاء صحة الصدور الورقية وإصدارها إلكترونياً

المستقلة/- أحصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الجهات الحكومية المنضوية ضمن المشروع الوطني لإلغاء صحة الصدور الورقية وإصدارها إلكترونياً.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد،في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة: إن “عدد الجهات الحكومية المنضوية ضمن المشروع الوطني لإلغاء نظام إصدار صحة الصدور الورقية وتحويلها إلكترونياً لغاية اليوم، بلغ (46) جهة بين وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة ومحافظة”، لافتاً إلى “رفع (24256) وثيقة رسمية خلال الأسبوع الحالي، ليتجاوز عدد الوثائق المرفوعة (450) ألف وثيقة”.

وأضاف مجيد، أن “الجهات التي انضمت إلى النظام مؤخراً، هي (محافظتا بغداد وميسان، وهيئة التقاعد الوطنية، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والصابئة والأيزيدية)”.

ولفت إلى أن “هذا المشروع، يعد من المشروعات المهمة التي تحظى باهتمام مباشر من لدن الحكومة العراقية وتوجهها نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات التي كان المواطن العراقي يعاني منها في السابق”.

وأشار إلى أن “دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبمتابعة وتوجيهات مباشرة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، تواصل بشكل دوري إدخال أكبر عدد ممكن من المؤسسات الرسمية في هذا النظام”.

وبين أن “النظام يسهم أيضاً في القضاء على عمليات الابتزاز والفساد التي يتعرض إليها المواطن من قبل بعض المفسدين، وكذلك مواكبة المؤسسات الرسمية للتطور التكنولوجي والابتعاد عن البيروقراطية”.

وأكد أن “مركز البيانات الوطني يتواصل بتقديم ورش العمل والدورات التدريبية لموظفي المؤسسات الحكومية على النظام، من أجل تطبيق النظام في جميع المؤسسات الحكومية”.