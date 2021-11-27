اطلاق اغنية وليد توفيق الجديدة “يا قلب حاجي تعن”

المستقلة/-بعد ترقب وإنتظار، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أغنية “يا قلب حاجي تعن” للنجم اللبناني وليد توفيق بتعاون جديد يجمعهما.

وصدرت أغنية “يا قلب حاجي تعن” على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحقق أكثر من ١٨٠ ألف مشاهدة بعد ٤٨ ساعة من صدوره.

وحمل كليب أغنية “يا قلب حاجي تعن” توقيع المخرج اللبناني فادي حداد الذي قدم فكرة مختلفة من حيث التنفيذ، حيث جسد وليد توفيق في الكليب شخصيته الحقيقية، ولحظة غناءه على المسرح عمل المخرج على نقل حكايات الحضور بين الماضي والحاضر بقالب سينمائي ومشهدية مؤثرة.

وحملت أغنية “يا قلب حاجي تعن” اللون الطربي الشعبي اللبناني حيث جاء اللحن بتركيبة طربية درامية من الحان وليد توفيق، والأغنية من كلمات نادين الأسعد وتوزيع شيرو منان.