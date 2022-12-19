اطفاء الكهرباء في ميسان ثلاثة ايام لأغراض الصيانة!

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/ .. اعلنت مديرية توزيع كهرباء ميسان، الاثنين، عن إطفاء التيار الكهربائي في ميسان لأغراض الصيانة.

وقال اعلام المديرية لـ(المستقلة) ان ساعات انطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظة ستزداد بدءا من اليوم مبينة بدء عمليات صيانة على خط ( ميسان ٤٠٠ ك.ف – واسط ٤٠٠ ك.ف).

واشار الى ان الأعمال تستمر لثلاثة أيام وتشمل اطفاء خط (ميسان ٤٠٠ ك.ف – واسط ٤٠٠ ك.ف) من ساعات الفجر وحتى الساعة السادسة مساءً لإجراء اعمال الصيانة الدورية من قبل الجهات المختصة فضلا عن اطفاء خط (عمارة ٤٠٠ ك.ف – قرنة ٤٠٠ ك.ف) وبالتزامن مع خط ( ميسان – واسط) ، لتعارضه مع خطي (رميلة الاستثمارية – قرنة ٤٠٠ رقم ١،٢).منوها الى عودة التجهيز بعد انتهاء عمليات الصيانة التي تتم بهدف تحسين النواقل والشبكة الكهربائية في عموم المحافظة بحسب البيان.