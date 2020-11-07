اطعمة يمنع تناولها عند اصابتك بفيروس كورونا

المستقلة … منذ تفشي جائحة فيروس كورونا مطلع العام الحالي ويحاول الاطباء تزويدنا بالمعلومات حول الاطعمة التي يجب تناولها ومن شانها رفع وتحسين مناعة الجسم ومن الاطعمة التي لا يجب تناولها.

حيث يرى الاطباء ان على المصابين بفيروس كورونا التقليل او الامتناع عن تناول المواد الغذائية المالحة المالحة، مع ضرورة الحفاظ على توازن المحلول الملحي في الجسم خلال فترة علاج المرض.

كما انه يمنع على المصابين بفيروس كورونا تناول الكثير من الأسماك المملحة ، والخيار المخل، فيما يمكن تعويضها بتناول المزيد من الماء.

تعتبر الأطعمة المالحة سببا لزيادة كثافة الدم وهذا ضار جدا عند الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى جفاف الجسم.

يذكر أن المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية، تساعد على مقاومة عدوى فيروس كورونا.