اطعمة مفيدة للجسم تسبب روائح كريهة .. احذر منها

المستقلة … حذرت دراسة جديدة من تناول 10 انواع من الاطعمة مفيدة لكنها تعطي روائح كريهة بنفس الوقت عدا الثوم والبصل.

البروكلي يؤدي البروكلي إلى انبعاث الروائح الكريهة، وهي كميات عالية من الألياف والمكونات التي تحتوي على الكبريت. لكن البروكلي صحي للغاية، ويوفر الكثير من العناصر الغذائية، لذلك تمتع بالقليل منه.

الكرنب من الأطعمة التي يمكن أن تسبب لك رائحة كريهة، ويعتبر غذاء غني بالألياف، يمكن أن يتسبب في تخمير البكتيريا للألياف في الأمعاء التي تفرز الغازات.

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القهوة يمكن أن تنشط الجهاز العصبي المركزي، مما قد يؤدي إلى تحفيز الغدد العرقية. كما يمكن للقهوة أيضاً أن تسبب جفاف الفم، مما يسمح للبكتيريا بالنمو والتسبب في رائحة الفم الكريهة.

الطعام الحار عندما يقوم الجسم بتفكيك الأطعمة الغنية بالتوابل، فإنه يحولها إلى غازات تحتوي على الكبريت، التي تخرج عبر المسام، وتترك رائحة جسمك غريبة لبضع ساعات، إلى أن يتم التخلص من كل تلك الغازات.