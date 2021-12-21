اطراف سياسية تستبعد حسم المحكمة الاتحادية لدعوى التلاعب بنتائج الانتخابات

المستقلة/- استبعدت اطراف سياسية، حسم المحكمة الاتحادية لدعوى التلاعب بنتائج الانتخابات، مؤكدة ان الكثير من الشكاوى بحاجة الى دراسة وإعادة نظر من قبل القضاء واللجان المختصة قبل قول الفصل من المحكمة الاتحادية.

وقال عضو تحالف الفتح فاضل جابر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الكثير من الشكاوى بشأن التلاعب بالانتخابات مازالت على طاولة القضاء، ومن المرجح ان تذهب المحكمة الاتحادية نحو تأجيل حسم الدعوى الى وقت محدد اخر”.

من جانب اخر، استبعد السياسي المستقل ياسر إسكندر خلال حديثه تابعته المستقلة، ان “المحكمة الاتحادية قد تذهب باتجاه تأجيل النطق بدعوى التلاعب بنتائج الانتخابات الى وقت اخر، من اجل فسح المجال لمزيد من التفاهمات بين الأطراف السياسية وتسوية الاوضاع”.

الى ذلك، رأى الخبير القانوني علي التميمي ان “المحكمة الاتحادية من المرجح ان تذهب باتجاه تأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات لحين حسم الدعوى والطعون التي قدمها رئيس تحالف الفتح هادي العامري واطراف أخرى”.

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