اطراف سياسية تستبعد تدخل المرجعية لحسم الصراع حول السلطة والمناصب

المستقلة /- استبعدت اطراف سياسية تدخل المرجعية الدينية لحسم الصراع حول السلطة والمناصب بين الطبقة السياسية، لافتة الى ان فتيل الفتنة قد تم انتزاعه وقد تكون هناك مفاوضات لحلحلة الأمور اكثر لانهاء الازمة بالكامل.

وقال النائب السابق جاسم محمد في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطار التنسيقي تمكن من نزع فتيل الفتنة من خلال اللجوء الى الحكمة والابتعاد عن أي تصادم قد يحدث بين أبناء المكون الواحد”.

من جانب اخر، بين النائب عن الاطار جاسم الموسوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطار والتيار لديهما رغبة بانهاء الانسداد السياسي الراهن، واللجوء الى التفاوض والتفاهم بعد التوتر الحاصل في الشارع العراقي”.

من جهة أخرى، اكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “حل الازمة الراهنة يكمن بالحوار واللجوء الى لغة العقل والمنطق، مستبعدا ان يكون للمرجعية الدينية أي تدخل في أمور السياسية، خصوصا بعد ان أغلقت أبوابها بوجه السياسيين”.