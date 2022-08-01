اطراف سياسية تدعو الى التحلي بلغة العقل والتهدئة وعدم الانجرار نحو التصعيد

المستقلة /- دعت اطراف سياسية الى التحلي بلغة العقل والمنطق والتهدئة وعدم الانجرار نحو التصعيد، مشددة على ضرورة تخفيف حدة التوتر وتدخل المرجعية الدينية لانهاء الازمة الراهنة.

وقال النائب عن الاطار التنسيقي ثائر الكتاب في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك حاجة ملحة لتوحيد الصف من اجل تهدئة الأوضاع وضمان عدم تفاقم الازمة الراهنة وعدم جر البلاد نحو التناحر الذي تسعى اليه بعض الجهات الداخلية والخارجية”.

من جانب اخر، شدد عضو تحالف الفتح علي حسين، خلال حديثه صحفي تابعته المستقلة، على ضرورة “تهدئة الأوضاع واحترام القانون والعمل وفق الأطر الدستورية لانهاء الازمة الراهنة وتشكيل الحكومة من خلال الكتلة الأكبر”.

من جهة أخرى، اكد عضو ائتلاف النصر عقبل الرديني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، على أهمية “الحوار بين جميع الأطراف السياسية وتدخل المرجعية الدينية من اجل تهدئة الأوضاع وتجنب الدخول في منزلق خطير يؤثر على العراق بشكل عام”.

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