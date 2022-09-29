اطراف سياسية تحمل الكاظمي مسؤولية اعمال العنف في المنطقة الخضراء

المستقلة /- حملت اطراف سياسية رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي مسؤولية اعمال العنف والتوترات الامنية التي حصلت في البلاد والمنطقة الخضراء منذ انتهاء الانتخابات في عام 2021 والى يومنا هذا، بعد سماحه بدخول الخضراء والمؤسسات الدستورية المهة في العراق.

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية، علي تركي ان “الكاظمي هو اكثر المتضررين من عقد جلسة البرلمان وبالتالي فهو يتحمل مسؤولية الاحداث التي رافقت عقد الجلسة والقصف الذي استهدف المنطقة الخضراء”.

من جانب اخر، اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “حكومة الكاظمي مرفوضة سياسيا ولاتوجد اي رغبة ببقائها، خصوصا انها لم تلبي طموح المواطنين ولم تتمكن من ايجاد الحلول لمعاناة الشعب، فضلا عن فشلها في الملفات السياسية والامنية”.

من جهة اخرى بين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاستقرار السياسي لن يحدث مالم يتم إقالة الحكومة الحالية وتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال تسبب في الازمة السياسية منذ الانتخابات والى يومنا هذا”.

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