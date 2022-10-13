اصلاحات ثورية لإدارة JK لتعزيز الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات القبلية

المستقلة/-متابعة: رحيم الشمري/..تتخذ إدارة جامو وكشمير إصلاحات ثورية وتدابير رعاية لتحسين مستويات معيشة أفراد المجتمع القبلي ، من أجل تعزيز الظروف الاقتصادية لشعوب القبائل ، تعمل الحكومة على زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والإنتاج بطريقة مستدامة لجميع العائلات القبلية ، مع التركيز على الإمكانات غير المستغلة للتصدير والمنتجات ذات القيمة المضافة ، وإدارة المعلومات .

وقال JK العلاقات العامة في بيان ، كما تخطط الإدارة لوضع خطة ضمان اجتماعي لمربي الأغنام مع توفير تغطية تأمينية للماشية وإعداد سياسة شاملة للبطاقات الصحية ومراقبة الصحة ، من أجل الوقاية من الأمراض وتدابير مكافحة الماشية .

وفقًا للبيانات الرسمية ، فإن سلالات الأغنام ذات الإمكانات الوراثية العالية والسلالات الغريبة للتهجين ، وتسهيلات التسويق والآليات الوقائية للأمراض المتوطنة ستشكل الأهداف الأساسية للسياسة .

وجاء في البيان ، “أدخلت الحكومة العديد من الإصلاحات لتحديث وتعزيز قطاع تربية الأغنام وتقوية الأنشطة التجارية وإنتاج القطاع ، الذي يوفر سبل العيش لحوالي 12 أسرة في ولاية يوتا”.

يذكر أن جامو وكشمير تتميزان بأعلى معدل استهلاك للفرد من لحوم الأغنام ، الماعز في البلاد ، ويعد الطلب الهائل على لحوم الأغنام أو الماعز فرصة أكثر منه تحديًا لأنه يوفر مجالًا كبيرًا لمربي الأغنام والماعز ، وتقوم حكومة إقليم الاتحاد ببناء 1000 حظيرة للماشية الخاصة بالمجتمع القبلي وستقدم إدارة الشؤون القبلية المساعدة المالية ، من Rs One lakh إلى 1500 مجموعة المساعدة الذاتية لآلات قص الصوف والمهارات .

وستتلقى 50 مجموعة مساعدة ذاتية 3.00 روبية لكح لكلٍ من GenSet وآلات القص القائمة على الطاقة الشمسية Dhoks ، ودخلت حكومة يوتا في شراكة مع نيوزيلندا لتطوير نظام نموذجي لتربية الأغنام من خلال ممارسات تربية أفضل ، ونقل التكنولوجيا ، ومضاعفة إنتاج الصوف واللحوم ، والتسويق ، وبناء القدرات ، وضمان دخل إضافي لمربي الأغنام .

حصلت جامو وكشمير على امتياز امتلاك أفضل سلالات الأغنام في البلاد ، ولديها 50 في المائة من السكان المهجرين في البلاد في ولاية يوتا ، إلى جانب كونها ثاني أكبر منتج للصوف في البلاد والمرتبة الأولى من حيث جودة الصوف المنتج ، لدفع ذالك القطاع إلى آفاق جديدة وسد جميع الثغرات ، ويكون أكثر حيوية وربحية ومدفوعًا بالسوق وقابلية للتوظيف واستدامة .

تعمل الحكومة على حلول قابلة للتطبيق والتي سيتم طرحها في المجال العام قريبًا إلى جانب مركز التيسير المشترك ، واحد سيتم إنشاء كل من كشمير وجامو لجمع وتصنيف وفرز وتعبئة الصوف ، وبدأت حكومة جامو وكشمير مرافق النقل للعائلات القبلية المهاجرة التي تقوم تقليديًا بالهجرة ، على طول الطريق السريع الوطني وطريق موغال ، ونشرت الحكومة عددا كافيا من الشاحنات والمركبات التجارية الخفيفة لسلاسة حركتها .

وتم توفير مرفق النقل ، مجانًا ، في الفترة من 25 سبتمبر/ايلول إلى 25 أكتوبر/تشرين الاول 2022 ، وتم وضع المركبات تحت تصرف نواب المفوضين المعنيين ، كما تم إنشاء مكانين ترانزيت لاستخدامهما كنقاط توقف .