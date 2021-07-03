اصدارات .. “لأجل تلك الليالي” جديد الكاتبة مي حمزة

المستقلة/- صدر حديثا عن دار الرسم بالكلمات كتاب”لأجل تلك الليالي ” للكاتبة مي حمزة ..يقع الكتاب في 256 صفحة من القطع المتوسط.

حاولت نجاة التخلص من حياتها بعد أن فقدت الأمل فيها، لكنها نجت من محاولة الانتحار و أصر الأطباء على عرضها على اختصاصي نفسي لتقييم حالتها و التأكد من عدم إقدامها على هذا الفعل مرة ثانية قبل مغادرتها المشفي… الا أن الطبيب المختص الذي ستقابله و ستكون مضطرة لاحقا لإخباره بتفاصيل خيباتها كان هو أول من خذلها في الدنيا.

نجاة طفلة صغيرة تعيش مع والديها في الكويت و في إحدى زياراتهم الى مصر يغتال خالها الحبيب الذي يعمل في السياحة في عمل إرهابي كبير بعد أن تم احتاجزه هو و مجموعة من السياح لبضعة أيام، و في نفس اليوم و بسبب الأحداث ستوافق أمها أخيرا و التي كانت ترفض دائما أن تبيت ابنتها بعيداً عنها أن تقضي الليلة مع إبنة عمتها و التي تكبرها ببضعة سنوات و التي ستخبرها عن سر تجفيف الوردة التي حصلت عليها من حبيبها، و هنا ستعود نجاة الى الكويت و هي تحمل في عقلها فكرة الحصول على حبيب خصوصا بعد موت خالها (حبيبها الأول).

ستبحث عن صبي يصلح حبيب في مدرستها و سيظهر عمر الولد المصري الخجول و الذي ستتقرب منه و يتقرب منها الا انه قبل الاعتراف بحبهما ستنتقل نجاة الى مصر مع عائلتها بعد ان تم الإستغناء عن والدها.

ستتفق العائلتان على نقل عمر الى مدرسة نجاة في مصر من أجل تخفيف النفقات في الكويت و سيتوجه عمر لمصر لأداء الامتحانات كل عام و بهذا القرار تجدد الأمل لديها لإستكمال القصة التي حلمت بها.

العديد من الأحداث التي ستواجه العائلة بعد عودتهم الى مصر و التي جعلتهم في ضيق حال شديد الى ان اندلعت الحرب في الكويت و شعرت العائلة بأن الله نجاهم و تقبلوا الواقع.

و مع مرور السنوات و تصاعد الأحداث سيحضر عمر في إحدى زياراته الى مصر هدية لصديقتها المقربة و ليس لها مما سيؤدي الى حزن نجاة الشديد خصوصا عندما اختفى بعد ذلك عمر و لم يظهر ثانية في المدرسة او في مصر الى ان جاء اليوم و دخل عليها في غرفتها في المشفي كطبيب لمعالجتها.

و تبدأ نجاة في الجلسات العلاجية مع عمر لتحكي له مأساتها.

نجاة التي فقدت والديها و ارتبطت برضوان زميلها في الجامعة و الذي كان ثالث أخوته و الذي اعتبرته أمه (غلطة غير مقصودة) و تعاملت معه من هذا المنطلق طوال عمره وجد في نجاة الحبيبة و الأم و الصديقة و تزوجها رغم عدم اهتمام أهله و مع مرور الأيام سينجح رضوان و يصبح رجل تفخر به أمه و تعود العلاقات بينه و بين أسرته وتدور أحدث كثيرة غير متوقعة وتنتهي الرواية بطريقة مختلفة .

الكاتبة مي حمزة تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم إنجليزي – جامعة القاهرة عام ٢٠٠٧.

عملت في العديد من الوظائف في مجال إدارة الأعمال قبل ان تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن.