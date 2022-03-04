اصالة يوسف تطرح أغنيتها الجديدة ” مو بيدي “

المستقلة/- طرحت الفنانة اصالة يوسف أغنيتها الجديدة بعنوان “مو بيدي “،عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والمنصات الالكترونية، بعد سلسلة ناجحة من الأغاني،والحفلات الفنية التي أحيتها في المانيا مؤخرا

” مو بيدي ” أغنية فلكلورية من التراث ، مُعاد توزيعها بقالب جديد و أفكار مبتكرة في قالب عصري أقرب الى أذن المستمع، عبر مزيج من الموسيقى الشرقية والإيقاعات الغربية ، مع الاحتفاظ بروح العمل الأصلي ،قام بتوزيعها موسيقيا الموزع حسين ابو علي   لتعود هذه الأغنية من جديد بصوت الفنانة اصالة يوسف ومن أنتاج المنتج حمودة معدي  .

وتتناول الفنانة اصالة  في أغنيتها الجديدة ، الشوق والحنين للحبيب ، لتحمل كلمات الأغنية أسمى المعاني التي تصف حالة العاشقين والمشاعر الصادقة واللمسات التي تبعث بالدفء بين الحبيبين كما جاء بهذه الكلمات :

مو بيدي مو بيدي قلبي الحبّك مو بيدي

يومٍ تشوفك عيني أسعد أيّامي وعيدي

اقرب يمّي شوي اقرب ايش تصد وتتهرّب

من تبعد عني أتعب وجروح قليلي تزيدي

وتحرص الفنانة اصالة ، على تقديم أسماء جديدة في مختلف المجالات بأغنياتها الجديدة، التي سيتم إطلاقها تباعا ، حيث سيكون هناك أعمال غنائية تحمل عدد من اللهجات ، وتعاونها  مع الشعراء والملحنين من لبنان وسوريا ومصر وفلسطين والأردن والعراق والخليج ، وسيتم الإعلان عن تلك الأعمال بعد الانتهاء من وضع اللمسات الفنية عليها.

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