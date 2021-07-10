اصابة 411 فلسطينياً خلال مواجهات بجبل صبيح

المستقلة /- أصيب 411 فلسطينياً، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، وبلدة قصرة المجاورة جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل بأن 23 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم في صدره ووصفت حالته بالمتوسطة، و260 آخرين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، و70 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و58 جراء السقوط والحروق، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدتين.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات المقاومة الشعبية ضد إقامة بؤرة “جفعات افيتار” الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

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