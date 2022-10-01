اصابة مصور وكالة رويترز في بغداد بجروح طفيفة اثناء تغطية الاحتجاجات في بغداد

المستقلة/- اصيب مصور وكالة “رويترز” حيدر كاظم بجروح طفيفة في منطقة اليد، اثناء تغطية الاحتجاجات قرب الجسر الجمهوري، وسط بغداد.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن حيدر قوله ان “القوات الامنية المكلفة بانهاء التظاهرة، اطلقت القنابل المسيلة للدموع، لتفريق المحتجين من على جسر الجمهوري، ما ادى الى سقوط احدى هذه العبوات المسيلة على يدي اليمنى”، مبينا ان الاصابة طفيفة، وعاد لمزاولة التغطية من مكان ابعد، بعد تضميد جرحه، من قبل الفرق الطبية المسعفة القريبة من الجسر.

واضاف ان الصحفيين يحاولون اتخاذ الأماكن الامنة البعيدة عن المصادمات بين القوات الامنية والمحتجين، خوفا من استهداف القنابل التي تطلق وتسبب الاختناقات الشديدة.

وعدّت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ما يتعرض له الصحفيين والمحتجين من عنف تستخدمه القوات الامنية بقصد انهاء التظاهرة، هو انتهاكا لكل الاعراف الدولية التي نصت على كفالة حق التظاهر وحماية الصحفيين، فضلا عن كونه خرقا دستوريا.

ودعت الجمعية الصحفيين الى اخذ الحيطة والحذر، والتزام الاماكن الامنة، لاداء مهامهم لاسيما وقت تصاعد الاحداث واندلاع الاحتجاجات.