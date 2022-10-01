اصابة مصور وكالة رويترز في بغداد بجروح طفيفة اثناء تغطية الاحتجاجات في بغداد

المستقلة/- اصيب مصور وكالة “رويترز” حيدر كاظم بجروح طفيفة في منطقة اليد، اثناء تغطية الاحتجاجات قرب الجسر الجمهوري، وسط بغداد.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن حيدر قوله ان “القوات الامنية المكلفة بانهاء التظاهرة، اطلقت القنابل المسيلة للدموع، لتفريق المحتجين من على جسر الجمهوري، ما ادى الى سقوط احدى هذه العبوات المسيلة على يدي اليمنى”، مبينا ان الاصابة طفيفة، وعاد لمزاولة التغطية من مكان ابعد، بعد تضميد جرحه، من قبل الفرق الطبية المسعفة القريبة من الجسر.

واضاف ان الصحفيين يحاولون اتخاذ الأماكن الامنة البعيدة عن المصادمات بين القوات الامنية والمحتجين، خوفا من استهداف القنابل التي تطلق وتسبب الاختناقات الشديدة.

وعدّت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ما يتعرض له الصحفيين والمحتجين من عنف تستخدمه القوات الامنية بقصد انهاء التظاهرة، هو انتهاكا لكل الاعراف الدولية التي نصت على كفالة حق التظاهر وحماية الصحفيين، فضلا عن كونه خرقا دستوريا.

ودعت الجمعية الصحفيين الى اخذ الحيطة والحذر، والتزام الاماكن الامنة، لاداء مهامهم لاسيما وقت تصاعد الاحداث واندلاع الاحتجاجات.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

اتحاد ادباء ميسان ينتخب هيئة إدارية ويجدد لرئيسه حامد عبد الحسين

اخر الاخبار

بعد الاستفتاء ..السيناريوهات الجيوسياسية الممكنة للحرب الروسية على أوكرانيا

اخبار العراق

وزير التربية يعلن بدء العام الدراسي في 12تشرين الاول

اخبار العراق

الاثنين المقبل ..تعطيل الدوام الرسمي احتفاء باليوم الوطني

اخبار العراق

شرطة ميسان تتخذ إجراءات استباقية لتأمين تظاهرات السبت

اخر الاخبار

إذاعة “بي بي سي” العربية  تقع ضحية الازمة الاقتصادية وتتوقف نهائيا

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اصابة مصور وكالة رويترز في بغداد بجروح طفيفة اثناء تغطية الاحتجاجات في بغداد

اخر الاخبار

بعد الاستفتاء ..السيناريوهات الجيوسياسية الممكنة للحرب الروسية على أوكرانيا

اخبار العراق

الاثنين المقبل ..تعطيل الدوام الرسمي احتفاء باليوم الوطني

اخبار العراق

شرطة ميسان تتخذ إجراءات استباقية لتأمين تظاهرات السبت

اخر الاخبار

إذاعة “بي بي سي” العربية  تقع ضحية الازمة الاقتصادية وتتوقف نهائيا

اخر الاخبار

بوتين يعلن ضم أربع مناطق أوكرانية ويطالب كييف بوقف عملياتها العسكرية

اخبار مصر

المهن السينمائية تقرر عدم ترشيح فيلم مصري للأوسكار

اخبار مصر

المهن السينمائية تقرر عدم ترشيح فيلم مصري للأوسكار

اخبار مصر

محمد صلاح جديد.. الأندية الانكليزية تراقب لاعبا في الدوري المصري

اخر الاخبار

تفجير في العاصمة الافغانية يسقط العشرات من القتلى والجرحى

اخبار العراق

بحوزته 10كغم.. مكافحة المخدرات والمخابرات تطيح بتاجر نجفي في ميسان

اخر الاخبار

بشرى سارة لعشاق القهوة..

اخر الاخبار

اعتبارا من يوم الجمعة.. فنلندا تغلق حدودها بوجه الروس

اخر الاخبار

غدا.. روسيا تصادق على ضم مناطق أوكرانية

اخر الاخبار

“ملتقى دبي للميتافيرس” يرسم ملامح مستقبل الإنسان في عصر الميتافيرس

اخر الاخبار

تخصيص 5 مليار و 400 مليون لنصب كاميرات مراقبة في ميسان

اخر الاخبار

الفاو وبرنامج الأغذية العالمي يدعوان للحد من هدر الأغذية في العراق