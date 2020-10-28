اشخاص يحملون طفرات جينية لا يصابون فيروس كورونا

المستقلة … أعلن مدير معهد باستور لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الاكاديمي ” أريج توتوليان ” عن وجود مجموعة من البشر لا يصابون بفيروس كورونا رغم مخالطتهم لمصابين اكثر من مرة.

قال أريج أن هناك أشخاص يحملون طفرات جينية معينة لا يصابون بفيروس كورونا او تنتقل اليهم العدوى، في حين ورثة إنسان نياندرتال يصابون بالشكل الحاد منه.

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وذكر أريج ان حقيقة وجود مجموعة معينة من الناس، لا يصابون بالمرض على الرغم من تكرار اتصالهم بالمصابين الذين يحملون العدوى، هو أمر واقع يعيشه مجموعة من الاشخاص حول العالم برغم مخالطتهم عديد المرات بأشخاص مصابين او حاملين لعدوى فيروس كورونا.

وبحسب بعض الاكاديميين فأنهم ما زالوا غير قادرين على صياغة وتحديد المؤشرات البيولوجية التي توفر هذه المقاومة في جسم الانسان.