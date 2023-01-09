اشتيه: إسرائيل تشن حرباً لتقويض السلطة الفلسطينية

المستقلة/-  وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بأنها “حربا جديدة” هدفها “تقويض السلطة ودفعها نحو حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا”.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة الجمعة تحويل ملايين الدولارات من أموال السلطة الفلسطينيّة التي تجبيها لها من الرسوم الكمركيّة، لعائلات المستوطنين الذين قتلوا في الهجمات الفلسطينية.

وجاء القرار الإسرائيلي عقب تبني الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 31 كانون الأوّل/ديسمبر، بناءً على طلب السلطة الفلسطينيّة، قرارًا يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.

وأكد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الإثنين على أن الإجراءات “حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها”.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الاقتطاعات “غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب”. وأضاف اشتية “لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال والامتيازات”.

بلغت قيمة الأموال التي اقتطعتها إسرائيل نحو 40 مليون دولار أمريكي.

وقال اشتية إن إسرائيل اقتطعت منذ العام 2019 وحتى نهاية العام 2022، حوالى 2 مليار شيكل ( نحو 600 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية وهي رواتب تدفعها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1994، تجمع إسرائيل الضرائب على المنتجات المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية قبل أن تحولها لها.

ولا يعتبر القرار الإسرائيلي الأول من نوعه، إذ سبق وأن اتخذت دولة الاحتلال إجراء مشابها باحتجاز عائدات الضرائب والجمارك التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

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