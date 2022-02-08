اسماه ريان تيمنا بالطفل المغربي .. محمد عساف يرزق بمولوده البكر

المستقلة /- رزق الفنان الفلسطيني الشهير محمد عساف بطفله البكر الذي أسماه “ريان”، تيمنا بالطفل المغربي الذي توفي جراء سقوطه داخل البئر قبل أيام.

وكتب الفنان عساف منشورا على حسابه الرسمي في “فيسبوك” نصه التالي:

{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين

وفي أغسطس 2020 فاجأ الفنان عساف متابعيه بإعلان زواجه من الشابة ريم عودة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اسماه ريان تيمنا بالطفل المغربي .. محمد عساف يرزق بمولوده البكر

اخر الاخبار

بايدن لإسرائيل: لكم حرية التصرف ضد إيران

اخر الاخبار

عمليات بغداد : ضبط كدس من المواد المتفجرة جنوب العاصمة

الاخبار

قطر : اعادة جدولة ديون بسبب المرونة الكبيرة للمالية العامة

الاخبار

ايعاز خلاف اختيار رئيس العراق لـ” كركوك الغنية بالنفط”

الاخبار

النزاهة تقعد ورشة عمل أهمية الشراكة في ملاحقة المتجاوزين على المال العام

الاخبار

العراق خامس أكبر مستورد عربيا لأحجار الكريمة

الاخبار

العراق خامس أكبر مستورد عربيا لأحجار الكريمة

الاخبار

البنك الدولي يناشد الدول الاقتصادية .. وخسائر مرعبة نتيجة تلوث الهواء

الاخبار

كورونا تضرب الخدمات الصحية وبرامج التطعيم في العالم

اخر الاخبار

النفط يتراجع ويتأثر بأزمة الولايات المتحدة وإيران

الاخبار

هل للفلوريد الموجود في معجون الأسنان مضار على الصحة؟

الاخبار

غوغل في تصل الى محاكم السويد وغرامات متوقعه تصل الى 2.1 مليار يورو

الاخبار

4 سلالات جديدة من أوميكرون ومميزاتها ترعب الصحة العالمية

اخر الاخبار

لاعب مانشستر يونايتد زيدان إقبال : افتخر بتمثيل منتخب العراقي

اخبار العراق

الكاظمي يوعز بتشكيل قيادة عمليات ميسان

اخبار العراق

انطلاق عملية الارادة الصلبة باشتراك قوات مركزية مع البيشمركة