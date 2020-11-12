اسماء المستفيدين بالتوزيع الجديد لقطع الاراضي السكنية في ذي قار

المستقلة /- كشفت بلدية الناصرية ، الخميس، عن الشرائح التي ستستفيد من التوزيع الجديد لقطع الاراضي والبالغة نحو ثلاثة الاف قطعة سكنية.

وقال مدير بلدية الناصرية كاظم الصافي في تصريح صحفي، انه “تم منح الاولوية لخط الصد الاول من الكوادر الصحية ومنتسبي الداخلية اضافة الى اعضاء نقابات العمال والاحتياجات الخاصة في الوجبة المقبلة من توزيع قطع الاراضي السكنية”.

وبين الصافي، ان “وتم تحدد هذه القطع والعمل جاري على إعدادها وفزرها خلف المدينة الجامعية بجوار مجمع الزقورة السكني والمجمع اللبناني”.