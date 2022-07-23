اسعار النفط تنخفض في آخر جلسة لها يوم الجمعة

اسعار النفط تنخفض في آخر جلسة لها يوم الجمعة

المستقلة/- اغلقت بورصات النفط العالمية على تذبذب في أسعارها خلال الأسبوع الماضي عند الإغلاق، بالرغم من انخفاضها في آخر جلسة لها يوم الجمعة.

واغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بمقدار 0.94 سنتاً ليصل الى 96.35 دولاراً، إلا أنه سجل أرباحاً اسبوعية كبيرة بلغت 5.46 دولارات، بما يعادل 6.01%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على انخفاض ايضاً بمقدار 0.66 سنتاً ليصل الى 103.20 دولارات، الا انه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.04 دولاران أو ما يعادل 2.02 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض بمقدار 1.65 دولار ليصل الى 94.70 دولاراً للبرميل إلا انه سجل خسائر أسبوعية بلغت 2.89 دولاران أو ما يعادل 2.96% .

وشهد الأسبوع الماضي تذبذبا في أسعار النفط حيث توقعات الركود الاقتصادي يقابلها شحة الإمدادات نتيجة الحظر النفط الروسي من قبل الاتحاد الاوربي.