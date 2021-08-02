اسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني

المستقلة / – تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الاثنين، بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع تراجع بحدة في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم مع تفاقم المخاوف من ارتفاع إنتاج النفط من منتجي أوبك.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار ، أو 1.5٪ ، إلى 74.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتًا ، أو 1.3٪ ، إلى 72.98 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها إلى 72.87 دولارًا للبرميل.

وأظهر مسح للأعمال يوم الاثنين تراجع نمو نشاط المصانع في الصين بشكل حاد في يوليو/ تموز مع تقلص الطلب للمرة الأولى منذ أكثر من عام ، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار المنتجات ، مما يبرز التحديات التي تواجه مركز التصنيع العالمي.

ومما أثر أيضا على الأسعار، أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في يوليو/ تموز إلى أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020 ، حيث خففت المنظمة قيود الإنتاج بموجب اتفاق مع حلفائها بينما أكبر مصدر للنفط السعودية ألغت تدريجياً قطع الإمدادات الطوعي.

بينما تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع على مستوى العالم، قال محللون إن معدلات التطعيم المرتفعة ستحد من الحاجة إلى عمليات الإغلاق القاسية التي أدت إلى تدمير الطلب خلال ذروة الوباء العام الماضي.

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