اسعار النفط تعاود الارتفاع لتعوض جزءا من خسائر يوم امس

المستقلة /- قفزت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، لتعود بعضاً من مكاسبها التي فقدتها في خسائر اليوم السابق الحادة، بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في كل من أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 86.87 دولاراً للبرميل في الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش، عاكسة تراجعاً بنسبة 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو 0.59 بالمئة إلى 83.78 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 2.2 بالمئة يوم الاثنين.

ووصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي، مدعومة بضيق العرض العالمي وعودة الطلب العالمي.

وقال تشيوكي تشين ، كبير المحللين في Sunward Trading: “تظل نغمة السوق قوية ، مدعومة بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة”.

وقال “رأينا عمليات جني أرباح يوم الاثنين عندما ارتفعت الأسعار وغرق وول ستريت مؤقتًا وسط مخاوف بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض التحفيز الاقتصادي ، لكن شهية شراء النفط ظلت قوية”.

وقال الناتو يوم امس الاثنين إنه يضع قواته في حالة تأهب ويعزز أوروبا الشرقية بمزيد من السفن والطائرات المقاتلة ، فيما وصفته روسيا بـ “الهستيريا” الغربية ردا على حشدها لقواتها على الحدود الأوكرانية.

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