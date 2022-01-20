اسعار النفط تتراجع قليلا بعد ان سجلت اعلى مستوى لها منذ عام 2014

اسعار النفط تتراجع قليلا بعد ان سجلت اعلى مستوى لها منذ عام 2014

المستقلة /- تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ 2014 في الجلسة السابقة على خلفية الطلب القوي واضطرابات العرض قصيرة الأجل، وهي عوامل أساسية حدت من الخسائر مع جني المستثمرين للأرباح.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.81٪ إلى 87.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0152 بتوقيت جرينتش.

ولامس الخام القياسي العالمي 89.13 دولارًا للبرميل في الجلسة الماضية ، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) 96 سنتًا أو 1.1٪ لتقف عند 86 دولارًا للبرميل.

كما تساعد اضطرابات الإمدادات على المدى القصير في تشديد الأسواق. ارتفع خام برنت بشكل حاد بعد تقارير عن انهيار خط أنابيب نفط رئيسي يمتد من العراق إلى تركيا بسبب انفجار.

مع ذلك ، قال مسؤولون يوم الأربعاء إن تدفق النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك – جيهان استؤنف بعد أن توقف يوم الثلاثاء بسبب انفجار بالقرب من خط الأنابيب في محافظة كهرمان ماراس بجنوب شرق تركيا.

وتصاعدت مخاوف الإمدادات هذا الأسبوع بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات العربية المتحدة ، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وفي الوقت نفسه ، عززت روسيا ، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ، وجودًا كبيرًا للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية ، مما أثار مخاوف من الغزو والشكوك اللاحقة بشأن الإمدادات.

وترتكز أسعار النفط على الانتعاش الواسع النطاق بعد جائحة فيروس كورونا في الطلب على الوقود.

ويقول مسؤولو ومحللو أوبك إن ارتفاع أسعار النفط قد يستمر في الأشهر القليلة المقبلة ، وقد تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل مع تجاهل الطلب لانتشار متغير Omicron COVID-19.

وتكافح أوبك + ، التي تجمع المنظمة مع روسيا ومنتجين آخرين ، لبلوغ هدف زيادة الإنتاج الشهرية عند 400 ألف برميل يوميًا.

و ارتفعت مخزونات الخام والبنزين في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.4 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الثالث من يناير. 14. ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 3.5 ملايين برميل ، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.2 مليون برميل ، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.