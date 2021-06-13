اسرائيل: حماس سترد على مسيرة الاعلام

المستقلة /- قدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حماس لن ترد على مسيرة الاعلام المقررة الثلاثاء المقبل في القدس بإطلاق الصواريخ ، لكن قد يكون هناك رد على شكل إطلاق بالونات من غزة ومحاولات لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية.

ووفقًا لتقديرات الشرطة الإسرائيلية، من المتوقع أن يشارك بضعة آلاف فقط في مسيرة الثلاثاء.

وسيتم تقديم الخطة التنفيذية لمسيرة الاعلام، الاثنين، إلى وزير الأمن الداخلي الجديد ، عمار بارليف. إذا قرر بارليف عدم الموافقة على المسيرة، فسيكون الأمر متروكًا لقرار الكابنيت.

العرض الذي كان مقررا الثلاثاء بعد أن كان مقررا الخميس الماضي . وكان منظمو المسيرة أعلنوا، السبت، أنهم توصلوا إلى اتفاق مع الشرطة على الطريق. سيبدأ العرض من شارع نيفيم عبر شارع السلطان سليمان حتى بوابة نابلس. هناك ، في ساحة البوابة ، سيقام الرقص. من هناك ، سيستمر المتظاهرون إلى ساحة الجيش الإسرائيلي عبر بوابة يافا ودخولهم باتجاه “حائط المبكى” ، بعضهم عبر أطراف الحي الإسلامي والبعض الآخر عبر الحي اليهودي ، لأسباب تتعلق بالسلامة ومنع الازدحام.

وكان مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​قرر الأسبوع الماضي أن العرض سيقام الثلاثاء المقبل في مخطط يتم الاتفاق عليه بين الشرطة ومنظمي العرض.

 

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