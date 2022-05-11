استهداف منزل مراسل صحفي بالرصاص في البصرة

المستقلة/- استهدف مسلحون مجهولون منزل مراسل قناة الأيام في البصرة كاظم الحاوي رميا بالرصاص، فجر اليوم الأربعاء.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن الحاوي قواه في اتصال هاتفي أنه كان واسرته داخل المنزل، لحظة استهداف مسلحين مجهولين برشقة من سلاح كلاشنكوف منزله فجر اليوم الأربعاء، ما أثار الذعر بين أفراد أسرته.

وقالت الجمعية أنها اطلعت على مقطع فيديو التقطته كاميرا منزل الصحفي، يظهر لحظة استهداف مسلحين اثنين، يستقلان دراجة نارية، منزل المراسل بعيارات نارية.

وعبر الصحفي للجمعية عن مخاوفه بعد وقوع الحادث، نافيا أن تكون له اية عداوات مع جهات مسلحة او سياسية او عشائرية، أو أية خلافات شخصية مع اي احد.

واشرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تكرار أسلوب استهداف منازل الصحفيين وأصحاب الرأي بذات الطريقة الهمجية، وبث الرعب في نفوس عوائلهم وأطفالهم، لا سيما وان عدد من الصحفيين ممن تعرضوا لمثل هكذا حوادث اضطروا الى ترك منازلهم بصمت.

كما عدت الاستهداف مؤشرا خطيرا لتدني فضاء حرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد، وطالبت الأجهزة الأمنية المختصة في البصرة بفتح تحقيق بالحادثة على الفور، ومعرفة ملابسات الحادث، وإنهاء مسلسل المظاهر المسلحة، والامتثال للدستور.