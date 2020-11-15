استهداف منزل مدير قسم امتحانات ذي قار بعبوة ناسفة

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..استهدف مجهولون ، اليوم الاحد ، منزل مدير قسم الامتحانات في مديرية تربية ذي قار ، بعبوة ناسفة .

وقال مصدر مطلع ان ” منزل مدير قسم الامتحانات في تربية ذي قار استهدف بعبوة ناسفة ادت الى تضرر سيارته وواجهة المنزل دون تسجيل اي خسائر بشرية “.

واشار الى ان ” الاجهزة الامنية المختصة اتخذت الاجراءات القانونية لمعرفة الجهة التي تقف وراء الحادث “.

الى ذلك استنكرت مديرية تربية المحافظة الاعتداء الذي تعرض له مدير قسم امتحانات ذي قار ، مطالبة بالكشف عن الجناة ، وتوفير الحماية اللازمة للكوادر التربوية لمنع حدوث حالات مماثلة .

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