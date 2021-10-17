استهداف منزل مدير عام صحة ذي قار بعبوة ناسفة

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..استهدف مجهولون ، في وقت مبكر من صباح اليوم الاحد ، منزل مدير عام دائرة صحة ذي قار سعدي الماجد بعبوة ناسفة .

وقال مصدر مطلع ان ” مجهولين يستقلون سيارة نوع سمند بيضاء اللون بدون لوحات تسجيل ، وضعوا عبوة ناسفة تحت سيارة مدير عام صحة ذي قار كانت مركونة امام منزله ما ادى الى احتراقها بالكامل ،وتضرر واجهة المنزل وعدد من السيارات القريبة من الانفجار ، دون تسجيل خسائر بشرية “.

واشار الى ان ” فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث ، فيما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة الملابسات “.