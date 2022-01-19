استهداف منزل النائب الثاني لرئيس البرلمان في كركوك برمانة يدوية

المستقلة/- ادانت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشدة العملية التي وصفتها بـ”الإرهابية” التي استهدفت منزل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله بمدينة كركوك بقنبلة يدوية.

ودعت فيان دخيل الجهات الامنية الى فتح تحقيق عاجل و جدي من اجل كشف الفاعلين ومن يقف خلفهم، لاجل تقديمهم للعدالة.

وشددت على ان مثل هذه الاعمال الارهابية ، هدفها خلط الاوراق من اجل زعزعة الامن في عموم العراق الاتحادي. و”هي لن تثنينا عن المضي قدماً مع شركاء الوطن في ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية وفق الدستور العراقي”.

وكان منزل النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله في منطقة رحيم أوه بمدينة كركوك قد تعرض لهجوم مساء اليوم برمانة يدوية دون تسجيل أضرار.

يذكر أن عدد من مقرات نحالفي تقدم وعزم في بغداد تعرضت لهجمات مسلحة كما تم استهداف مصرفين تابعين لجهات كردية في بغداد بعبوات ناسفة، فيما يبدو أنها ردود أفعال على نتائج الجلسة الأولى لمجلس النواب التي شهدت اتفاقا بين تحالف تقدم وعزم والحزب الديمقراطي الكردستاني مع الكتلة الصدرية.

واستهدف كذلك منزل احد نواب كتلة تقدم في منطقة السيدية في بغداد بقنابل يدوية قبل يومين.

ولم تعلن اية جهة عن مسؤوليتها بهذه الاحداث، كما أن الأجهزة الأمنية لم تكشف حتى الان الجهات التي تقف خلفها.