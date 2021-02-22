استهداف السفارة الأميركية في بغداد بثلاثة صواريخ

المستقلة/- ذكرت مصادر أمنية أن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت، مساء الاثنين، السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر إن إحدى القذائف سقطت في محيط المنطقة الخضراء فيما سقطت الأخريان في أحياء سكنية مجاورة.

و هذا الهجوم الثالث في غضون أسبوع ، يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهور من الهدوء النسبي.

وسبق للخارجية الامريكية ابان إدارة الرئيس السابق رونالد ترامب ان هددت بغلق السفارة في بغداد اذا لم تتوقف الهجمات عليها.