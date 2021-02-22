استهداف السفارة الأميركية في بغداد بثلاثة صواريخ

المستقلة/-  ذكرت مصادر أمنية أن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت، مساء الاثنين، السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر إن إحدى القذائف سقطت في محيط المنطقة الخضراء فيما سقطت الأخريان في أحياء سكنية مجاورة.

و هذا الهجوم الثالث في غضون أسبوع ، يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهور من الهدوء النسبي.

وسبق للخارجية الامريكية ابان إدارة الرئيس السابق رونالد ترامب ان هددت بغلق السفارة في بغداد اذا لم تتوقف الهجمات عليها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

 تقرير : سامسونغ تسعى جاهدة لدخول مجال نظارات الواقع المعزز

اخر الاخبار

بعد التوصل لاتفاق.. الفيسبوك يعتزم استعادة صفحات الاخبار الاسترالية

اخبار مصر

مصر.. تفاصيل مأساوية لغرق 20 شخصا في الإسكندرية..فيديو

اخبار العراق

البعيجي : سيتم تمرير الموازنة بالاغلبية في حال عرضها بدون حصة الاقليم

اخبار العراق

الحكومة العراقية  تطلق استحقاقات الفلاحين

الاخبار

التربية تعلن عن دخول مشروع “حسن وريم” الخاص بالمناهج الرقمية

اخر الاخبار

أطفال سوريون يغنون لجنود روسيا – فيديو

اخر الاخبار

أطفال سوريون يغنون لجنود روسيا – فيديو

اخر الاخبار

فخامة قصر أحلام الشامسي تلفت الأنظار – فيديو

الاخبار

دراسة تكشف ارتفاع مبيعات هواتف أيفون في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020

اخبار مصر

هل ينتهي التوتر السياسي بين تركيا ومصر ؟

اخر الاخبار

تنكيس العلم الامريكي في جميع البلاد لهذا السبب

اخبار الاردن

بالارقام .. نسبة البطالة في المحافظات الأردنية

اخبار العراق

المباشرة بتوطين رواتب الجيش العراقي وشمولهم بالسلف والقروض

اخر الاخبار

ميسان : صدور أوامر قبضٍ بحق ضباط تغاضوا عن دوام منتسبين مقابل أموال

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات : انتهينا من تسجيل 30 تحالفاً و249 حزباً سياسياً

اخر الاخبار

سعر صرف الدولار في العراق .. استقرار أمام الدينار العراقي