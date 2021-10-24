استمع : “صارت قديمة”.. جديد فؤاد عبدالواحد بالعراقي

المستقلة/- أغنية جديدة عاطفية من اللون العراقي، أطلقها الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد تحت عنوان “صارت قديمة”، حاملة أسلوباً مغايراً في أسلوب وفكرة الكلمات، والذي تعاون بها مع الشاعر العراقي آدم، حيث يقول في مقدمتها:

صارت قديمه السالفه اتعودنه

الرايد يروح بهجره ليهددنه

ماتوگف الدنيه على أحد لا لا

منموت يعني لو نضل وحدنه..

وتعاون عبدالواحد مع الملحن العراقي أزهر حداد في تلحين الأغنية، وقام بعملية التوزيع والمكس والماسترنغ الفنان حسام كامل، وقام بطرحها من خلال فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية وتصميماً جميلاً متناسقاً مع كلمات ولحن الأغنية، وذلك عبر قناته الرسمية في موقع اليوتيوب، تحت اشراف ومتابعة المنتج الاعلامي ناصر الجهوري.

كما تم توزيع وعرض أغنية “صارت قديمة” عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وعرضها عبر جميع المكتبات الموسيقية ومنصات عرض الأغنيات المصورة والصوتية.

ويعمل فؤاد عبدالواحد على تجهيز مجموعة من الأغنيات المنفردة التي تحمل الواناً غنائية وموسيقية متنوعة، بأفكاراً جديدة يحرص دائماً على اختيارها بحرص وتأني، لأنه دائماً يبحث عن التميز والتجدد خاصة أمام جمهوره في الوطن العربي الذي ينتظر منه المختلف والمميز.