استمع.. حسين الجسمي ينشد للمولد النبوي الشريف

المستقلة/- بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وضمن مشاركته في الدورة الأولى من مهرجان البدر – في حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المنعقد في إمارة الفجيرة، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي بصوته ومن رؤيته وألحانه، ألبوم إنشادي بعنوان “ترتيل الضياء”، متضمناً أنشودتين حملت الأولى عنوان “يا كاملاً في الخلق” والثانية “ضوء وضوء”، من أشعار محمد عبدالله سعيد، وتوزيع ومكساج وماستر طارق عبدالجابر.

وتهدف الانشودتين في كلماتهما الى نشر رسالة التسامح والقيم الذي جاء بها سيد الخلق والمرسلين، وما تضمنته السيرة النبوية الشريفة والتعريف بها حول العالم.

وتم طرح الانشودتين “يا كاملاً في الخلق” و “ضوء و ضوء” في ألبوم “ترتيل الضياء” ضمن فيديوهات ممنتجة متضمنة الكلمات، عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع  YouTube، إلى جانب كافة الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي.

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