استمرار غلق المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد و انتشار أمني كثيف

المستقلة /- أفاد مصدر أمني، باستمرار  غلق المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد، وسط انتشار أمني كثيف.

 

وأبلغ المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن السلطات العراقية مستمرة باغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيراً إلى حصر الدخول إليها فقط لحاملي الهويات التي تسمح لدخولها.

 

وأشار المصدر، إلى أن  القيادات الأمنية العليا أصدرت، منذ ليلة أمس، اوامر تقضي بانتشار كثيف للقوات الامنية مع عجلاتهم ومدرعاتهم الشبيهة للدبابات في العاصمة بغداد.

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