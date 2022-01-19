استمرار خلاف الحزبين الكرديين بشأن مرشح رئاسة الجمهورية

المستقلة /- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، عدم حصول توافق مع الحزب الديمقراطي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، فيما أشار إلى أنَّ أغلب الكتل داعمة لتولِّي رئيس الجمهورية الحالي ولاية ثانية.

وقالت مستشار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)  إنَّ “أيَّ توافق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية لم يحصل حتى الآن”، مبينةً، أنَّ “لكل واحد منهما مرشحاً خاصاً به”.

وأضافت، أنَّ “مرشح الاتحاد، هو رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح”، مؤكدةً “مساعي الاتحاد والحراك نحو توليه المنصب مرة ثانية، خاصة أنَّ أغلب الكتل السياسية داعمة لمواقفه ومن المؤيدين لولاية ثانية له”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

المرور عامة : لا استثناءات من منع حركة الدراجات النارية

الاخبار

استمرار خلاف الحزبين الكرديين بشأن مرشح رئاسة الجمهورية

اخر الاخبار

كورونا يتسبب بوقف تصوير فيلم جوليا روبيرتس وجورج كلوني

اخبار مصر

حين يتحرك الحجر

اخر الاخبار

السيد أمين بغداد ..صحفيو حي الميكانيك ونخبهم الثقافية بالدورة يناشدونكم لإحيائه

اخبار العراق

عاصفة قطبية تتسبب بسقوط الثلوج على العراق ودرجات الحرارة دون الصفر المئوي

اخبار العراق

عالية نصيف تطلب من وزير النقل تزويدها بأوليات عقد ميناء الفاو

اخبار العراق

عالية نصيف تطلب من وزير النقل تزويدها بأوليات عقد ميناء الفاو

الاخبار

باحثون ينجحون في القضاء على فايروس الايدز

اخبار العراق

مساع قطرية للاستثمار في كربلاء

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تدين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في القدس المحتلة

اخبار مصر

تغيير إسم أغنية نوال الزغبي الجديدة “زمان” بعنوان جديد!

اخر الاخبار

جاسم جبار..مدقق لغوي ومحرر كفوء  أتقن  مهمته بدقة وبراعة عاليين

اخر الاخبار

الديمقراطية …حرية التعبير والمستقبل المجهول

اخبار العراق

صحيفة : حصول توافق بين الاطار والتيار على آلية اختيار رئيس الحكومة المقبلة

اخبار العراق

البياتي : الحراك الذي قاده هادي العامري كان بتخويل من الاطار التنسيقي

اخبار العراق

مستشار الكاظمي يرجح وصول سعر برميل النفط الى 125 دولارا