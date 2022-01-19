استمرار خلاف الحزبين الكرديين بشأن مرشح رئاسة الجمهورية

المستقلة /- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، عدم حصول توافق مع الحزب الديمقراطي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، فيما أشار إلى أنَّ أغلب الكتل داعمة لتولِّي رئيس الجمهورية الحالي ولاية ثانية.

وقالت مستشار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنَّ “أيَّ توافق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية لم يحصل حتى الآن”، مبينةً، أنَّ “لكل واحد منهما مرشحاً خاصاً به”.

وأضافت، أنَّ “مرشح الاتحاد، هو رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح”، مؤكدةً “مساعي الاتحاد والحراك نحو توليه المنصب مرة ثانية، خاصة أنَّ أغلب الكتل السياسية داعمة لمواقفه ومن المؤيدين لولاية ثانية له”.