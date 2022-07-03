استمرار حملة ردم البحيرات وإزالة التجاوزات على دجلة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أكدت مديرية الموارد المائية في ميسان، استمرارها بالحملة الواسعة  لازالة التجاوزات على الحصص المائية في محافظة ميسان

وقال اعلام المديرية ان الحملة مستمرة  و في يومها الخامس  على التوالي لردم بحيرات الأسماك الطينية غير الرسمية والمتجاوزة على الحصة المائية في جنوب العمارة قضاء قلعة صالح عند منطقة “عبد الله بن علي” أيسر نهر دجلة، منوها الى إزالة المنافذ المائية المغذية للبحيرات،و مصادرة المضخات الكهربائية الغاطسة

واوضح ان الحملة نفذت بأسناد أمني من قيادة عمليات ميسان، لافتا الى ان الهدف من الحمله هو منع الهدر في المياه ومكافحة آفة التجاوزات على عمود نهر دجلة وتفرعاته، وتحقيق مرور آمن لحصة محافظة البصرة عبر مؤخر ناظم قلعة صالح.\

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