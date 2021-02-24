استمرار الاحتجاجات والصدامات في الناصرية والحصيلة 60 مصابا

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..تواصلت الاحتجاجات في مدينة الناصرية ، عصر اليوم الاربعاء ، وادت الى اصابة ما لا يقل عن 60 شخصا من المتظاهرين والقوات الامنية .

وقال مصدر مطلع ان ” المحتجين قطعوا جسري النصر والزيتون بالاطارات المشتعلة بالنيران ، وانتشروا في محيط مبنى محافظة ذي قار مطالبين المحافظ ناظم الوائلي بتقديم استقالته “.

واشار الى ان ” القوات الامنية تصادمت مع المحتجين واطلقت النار في الهواء وحدث تراشق بالحجارة ما ادى الى اصابة 32 محتجا بعضا منهم بعيارات نارية ، فيما اصيب 28 عنصرا امنيا “.

وتشهد مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، لليوم الثالث على التوالي موجة احتجاجات تطالب باقالة المحافظ .